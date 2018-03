Der Bezirk Mittelfranken hat auch heuer wieder zahlreiche Bauwerke als Denkmal ausgezeichnet. Das sind die Preisträger in Ansbach.

Am Freitagabend um etwa 22.45 Uhr verlor ein 20-Jähriger die Kontrolle über sein Auto. Er kam auf der Landstraße zwischen Brachbach und Sondernohe von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Der Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am Freitagvormittag hatte ein Überholvorgang auf der B13 bei Lehrberg einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der Audi einer 18-Jährigen war frontal gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt. Der junge Mann starb einige Tage später an seinen Verletzungen.

Am Samstagnachmittag stießen auf der Verbindungsstraße zwischen Fladengreuth (Lkr. Ansbach) und Virnsberg zwei Pkw zusammen. Die beteiligten Autos, ein Peugeot und ein Pick-up, kollidierten aus noch ungeklärter Ursache. Der Aufprall war so stark, dass eine Frau im Peugeot aus dem Fahrzeugwrack befreit werden musste und mit mittelschweren Verletzungen in ein Klinikum geflogen wurde.