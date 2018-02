Am Samstagnachmittag stießen auf der Verbindungsstraße zwischen Fladengreuth (Lkr. Ansbach) und Virnsberg zwei Pkw zusammen. Die beteiligten Autos, ein Peugeot und ein Pick-up, kollidierten aus noch ungeklärter Ursache. Der Aufprall war so stark, dass eine Frau im Peugeot aus dem Fahrzeugwrack befreit werden musste und mit mittelschweren Verletzungen in ein Klinikum geflogen wurde. © NEWS5 / Haag