Frontalzusammenstoß bei Virnsberg mit zwei Verletzten

Eine Frau musste vom Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden - vor 6 Stunden

ANSBACH - Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierten am Samstag nahe Virnsberg (Landkreis Ansbach) zwei Pkw. Der Frontalzusammenstoß machte sogar den Einsatz eines Rettungshubschraubers notwendig.

Am Samstag kollidierten ein Peugeot und ein Geländewagen frontal miteinander. Der Unfall ereignete sich im Landkreis Ansbach und forderte zwei Verletzte. © NEWS5 / Haag

Am Samstagnachmittag ereignete sich ein schwerer Unfall auf der Verbindungsstraße zwischen Fladengreuth (Lkr. Ansbach) und Virnsberg. Ein Peugeot und ein Geländewagen kollidierten frontal, den genauen Hergang überprüft ein Gutachter.

Der Zusammenstoß der beiden Autos war so heftig, dass die Fahrerin des Peugeots eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr musste die verletzte Frau befreien. Sie ist mit mittelschweren Verletzungen in das Krankenhaus gebraucht worden - und zwar mittels Rettungshubschrauber. Auch der Fahrer des Geländewagens verletzte sich leicht.

Die Feuerwehr sperrte die Straße für die Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme total.

