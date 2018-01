Frontalzusammenstoß: Stau auf der B13 übersehen

ANSBACH - Nach einem Unfall auf der B13 bei Ansbach musste die Polizei am Freitagnachmittag die Straße bis in die frühen Abendstunden sperren. Ein Audi-Fahrer hatte den Stau an einer Baustellenampel zu spät bemerkt und war in den Gegenverkehr gefahren.

Der Unfall ereignete sich auf der B13 bei Ansbach an einer Baustellenampel. Der Twingo wurde durch den Aufprall in den Grünstreifen geschleudert. © NEWS5



Der 27-Jährige war mit seinem Audi gegen 15.45 Uhr auf der B13 Richtung Gunzenhausen unterwegs, als er den Rückstau an einer Baustellenampel nicht rechtzeitig bemerkte. Aufgrund von Baumfällarbeiten war die Straße dort einseitig gesperrt. Laut den Polizeiangaben führte der 27-Jährige eine Vollbremsung aus, musste jedoch auf die Gegenfahrbahn ausweichen, um nicht in das Stauende zu fahren.

Dort rammte er dann frontal den in Richtung Ansbach fahrenden Renault Twingo eines 22-Jährigen. Während der Audi sich durch den Aufprall nur quer zur Fahrbahn stellte, wurde der Renault auf den Grünstreifen geschleudert. Der 22-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Weil der Verdacht auf schwere Verletzungen bestand, wurde der 22-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Inzwischen ist jedoch klar, dass er glücklicherweise nur leichtere Verletzungen davon getragen hat. Der Unfallverunsacher wurde ebenfalls nur leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 38.000 Euro. Nach dem Unfall musste die Polizei die B13 mehrere Stunden lang sperren. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Ab 18.50 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

