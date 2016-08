Fünfjährige an Raststätte in Herrieden vergessen

Nach dem Toilettengang fuhr die Familie ohne das Mädchen weiter - vor 40 Minuten

HERRIEDEN - Am Mittwochabend ist ein fünfjähriges Mädchen am Authof Herrieden von der eigenen Familie vergessen worden. Nach einer kurzen Rast fuhr der Vater ohne seine fünf Jahre alte Tochter wieder weiter.

Es erinnert ein wenig an den Filmklassiker "Kevin - Allein zu Haus", doch an der Stelle des ausgeklügelten Teenagers war ein erst fünfjähriges Mädchen. Nachdem sich eine achtköpfige Familie mit ihrem Transit auf dem Weg in den Sommerurlaub befand, haben die Reisenden einen Zwischenhalt am Autohof Herrieden eingelegt.

Nach dem Tanken gingen fünf Kinder auf die Toilette, zurück kamen aber nur vier der Sprösslinge. Der Vater, so die Polizei, soll bei der Abfahrt sogar noch einen Blick nach hinten geworfen haben. Das Fehlen der eigenen Tochter hatte er aber nicht bemerkt. Die Pächterin der Tankstelle alarmierte daraufhin die Polizei.

Kurz nach Eintreffen der Streife kehrte dann aber auch die Großfamilie wieder am Rastplatz ein. Der Vater erklärte noch, dass die Schwester auf das fünfjährige Mädchen hätte aufpassen sollen, so die Polizei.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

mw

Mail an die Redaktion