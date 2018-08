Gegen Baum gefahren: Tödlicher Verkehrsunfall bei Ansbach

20-Jähriger starb noch an der Unfallstelle - vor 1 Stunde

ANSBACH - In der Nacht von Montag und Dienstag kam ein junger Mann bei einem Unfall im Landkreis Ansbach ums Leben. Mit seinem Auto kam er aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum.

Der 20-Jährige aus dem Landkreis Ansbach war am frühen Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr mit seinem Auto auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Rosenberg und Neustetten unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Ruppersdorf kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Dabei wurde der junge Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Knapp 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Flachslanden und Rügland sicherten die Unfallstelle ab und halfen bei der Bergung. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

