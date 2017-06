Hoher Sachschaden: Unbekannte zünden Wohnwagen an

Polizei geht derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus - vor 1 Stunde

BURGOBERBACH - Am frühen Dienstagmorgen zündeten Unbekannte in Burgoberbach (Landkreis Ansbach) einen Wohnwagen an. Durch das sich ausbreitende Feuer wurden weitere Fahrzeuge zerstört, es entstand ein Sachschaden in enormer Höhe.

Laut Polizeiangaben setzten bislang unbekannte Täter zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr einen Wohnwagen (Zeitwert rund 50.000 Euro) auf einem Firmengelände "Im Herrmannshof" in Brand. Durch das Feuer wurde auch ein geparkter Audi A3, ein "Quad", ein Mercedes Sprinter, ein Anhänger mit Planenaufbau sowie ein angrenzendes Bürogebäude in Mitleidenschaft gezogen.

Der Wohnwagen wurde durch den Brand völlig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Derzeit geht die Ansbacher Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

