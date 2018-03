In den Bezirkskliniken herrscht ein "Klima der Angst"

Mitarbeiter sprechen von Kündigungswelle und schickten Geschenke zurück - vor 58 Minuten

ANSBACH - Geschenkgutscheine im Gesamtwert von rund einer Million Euro verteilt der umstrittene Vorstand der Bezirkskliniken Mittelfranken, Helmut Nawratil, in diesem Jahr an Beschäftigte. Was sich der Klinikvorstand als kostspieliges Dankeschön ausgedacht hat, empfinden die meisten Mitarbeiter eher als Hohn. Und die Kündigungswelle geht weiter.

Hinter den Kulissen der Bezirkskliniken Mittelfranken sorgt Klinikchef Helmut Nawratil für viel unangenehmen Wind. © André De Geare



Hinter den Kulissen der Bezirkskliniken Mittelfranken sorgt Klinikchef Helmut Nawratil für viel unangenehmen Wind. Foto: André De Geare



Bei der Geschenkaktion Nawratils erhält jeder berechtigte Mitarbeiter zwölf Gutschriften zu je 40 Euro auf dem Konto einer Online-Plattform. Dort kann er sie bei Warenhäusern, Buchhändlern, Tankstellen oder Reiseagenturen einlösen. Insgesamt kommt so der hohe Betrag zusammen.

Nach Angaben der Sprecherin der Bezirkskliniken ist die Aktion gedacht als Dank für das gute Ergebnis, das die Bezirkskliniken erwirtschaftet haben sollen. Nawratil steht seit Monaten unter anderem wegen seines rüden Umgangstons mit Beschäftigten vor allem in der Führungsebene in der Kritik. Betroffene halten die kostspielige Gutschein-Aktion deshalb unter diesen Umständen für unangebracht. Unterdessen hält die Kündigungswelle unter führenden Mitarbeitern bei den Bezirkskliniken an. Etliche gehen, weil sie mit Nawratil nichts mehr zu tun haben wollen.

"Wer nicht für mich ist, ist gegen mich“

Die kleinen Geschenke sollen offenbar die Freundschaft erhalten, zumindest die Stimmung heben. Mal bekommen die Mitarbeiter der Bezirkskliniken farbige Lebkuchenherzen, mal einen Einkaufsgutschein für 44 Euro. In diesem Jahr lässt es Kliniken-Chef Helmut Nawratil richtig krachen. Für die meisten der fast rund 3000 Mitarbeiter zahlt das Unternehmen Monat für Monat 40 Euro auf das individuelle Konto einer Online-Plattform ein, einen riesigen Kaufladen. Die wirbt mit dem Slogan "Ihre Belohnungexperten". Etwa eine Million Euro kostet das die Bezirkskliniken. Das Unternehmen kann diesen Betrag in vollem Umfang steuerlich absetzen.

Was Nawratil sich als kostspieliges Dankeschön ausgedacht hat, empfindet mancher der Beschenkten regelrecht als Hohn. Die farbigen Lebkuchenherzen beispielsweise schickten etliche Mitarbeiter(innen) im vergangenen Jahr "mit Dank" zurück. Denn nach wie vor gilt Helmut Nawratil als rücksichtsloser Chef, der nur ihm persönlich treu ergebene Mitarbeiter um sich duldet und der allein mit wirtschaftlich guten Zahlen glänzen will. Das die Bezirkskliniken einen Versorgungsauftrag für die Menschen in der Region haben, gehe dabei oft unter, sagt eine Führungskraft. "Wer nicht für mich ist, ist gegen mich“: Nach diesem Motto funktioniere das "System Nawratil", dem alles andere untergeordnet werde. "Wer sich nicht fügt, wird unter Druck gesetzt."

Von "Psychospielchen" redet einer der Betroffenen gegenüber unserer Zeitung und von "Kontrollwahn", "Machtdemonstration" sowie dem unverhohlenen Versuch, "alle Mitarbeiter gleichzuschalten". Wie das aussehen kann, beschreibt er an einem Beispiel aus dem vergangenen Jahr. Nawratil habe damals an Dutzende Mitarbeiter eine offizielle schriftliche Ermahnung schicken lassen, der Vorstufe zur Abmahnung, die zu den Personalakten kommt. Der Anlass sei eine Lappalie gewesen. Die Beschäftigten seien streng angehalten worden, ihre Fahrtenbücher ordentlich zu führen. Begründung: Manche Einträge seien unleserlich.

Manche ertragen eine solche Kultur des Misstrauens nicht und kündigen bei den Bezirkskliniken. Sie gehen, um dem "System Nawratil" zu entkommen, wie einer versichert. Es sind oft Stützen des Unternehmens, die dabei wegbrechen. Mitarbeiter sprechen von einer Kündigungswelle. Der kaufmännische Leiter in Erlangen ist weg. Der Leiter des Zentralen Personalmanagements ist weg. Er ersetzte einen Mann, der ebenfalls vor Nawratil floh. Der Neue hielt es nicht einmal zwei Monate aus. Ebenfalls gegangen ist der Justiziar des Kommunalunternehmens. Seine Angelegenheiten werden jetzt über eine externe Beratung geregelt, wie es heißt. Hinzu kommen Spitzen in einzelnen Krankenhäusern.

Manche Klinikleitung löse sich förmlich auf, heißt es. Beschäftigte äußern nur hinter vorgehaltener Hand Kritik, weil Nawratil einen Maulkorberlass verhängt haben soll - mit Kündigungsandrohung. "Man kann ein Bezirkskrankenhaus nicht führen wie ein reines Wirtschaftsunternehmen", beschweren sich Mitarbeiter. "Hier fehlt die Herzenswärme, der Zugang zu den Menschen, die Dialogbereitschaft. Es herrscht ein Klima der Angst."

Viele Beschäftigte werfen dem politischen Kontrollgremium, dem Verwaltungsrat, mangelnden Aufklärungswillen vor. Und der letztlich verantwortliche Bezirkstag könne oder wolle nicht hinter die Kulissen schauen. "Auszubaden haben das die Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, die ihre Arbeit am Menschen gern tun", aber die negativen Folgen der mittlerweile öffentlichen Affäre auszubaden haben, lautet die Kritik. Vorstand Nawratil wiederum schere sich nicht um Überlastung von Mitarbeitern in einzelnen Kliniken, um unzulängliche Unterbringung von Patienten oder bauliche Mängel, die längst beseitigt gehört hätten. Insgesamt, so ist zu hören, schade die Affäre den Bezirkskliniken in beträchtlichem Ausmaß.

Liste drängender Fragen

Der Zar streift seinen Pelzmantel von den Schultern und gibt ihn den Armen, sagt ein russisches Sprichwort. Gemeint ist damit: Das ist eine nette Geste des Herrschers, aber sein System der Ausbeutung bleibt. Die großherzigen Geldgeschenke von Mittelfrankens Klinikchef Helmut Nawratil können die Mitarbeiter des Kommunalunternehmens sicher gut brauchen. Im Zusammenhang mit der massiven Kritik, in der Nawratil seit Monaten gerade wegen seines äußerst fragwürdigen Umgangs mit Personal steht, darf die Geste als billiger Selbstversuch gewertet werden, das Image aufzubessern, als geschmacklose Aufhübschung untragbarer Zustände, unter denen die Bezirkskliniken seit Monaten leiden.

Seit langer Zeit liegt eine Liste drängender Fragen vor, die Nawratils Glaubwürdigkeit schwer belasten. Es geht unter anderem um sein Verhalten gegenüber Mitarbeitern in verantwortungsvollen Positionen, die reihenweise die Flucht ergreifen. Auch die Liebe des Klinikchefs zur Wahrheit ist in Konfliktfällen nicht völlig ungetrübt. Für ein Unternehmen wie die Bezirkskliniken ist das alles schädlich. Und was macht der politisch Hauptverantwortliche, Bezirkstagspräsident Richard Bartsch? Er schweigt beharrlich samt seiner CSU-Fraktion. Nachfragen anderer Bezirksräte werden zögerlich bis nachlässig behandelt. Die Zeit zu handeln, ist überfällig.

Michael Kasperowitsch/ Hans-Peter Reitzner