Katharina Kempf ist Deutschlands beste Bäckerin

Qualität und Handarbeit stehen an erster Stelle - vor 52 Minuten

GROSSHABERSDORF - Das Bäckereien-Sterben ist nicht mehr aufzuhalten: In Zeiten von Discountern greifen immer mehr Menschen zu Billig-Backwaren. Katharina Kempf ist Bäckermeisterin und Deutschlands beste Bäckerin. Sie arbeitet in der Bäckerei Streicher in Großhabersdorf, einem traditionellen Familienbetrieb, in dem Qualität und Handarbeit an vorderster Stelle stehen.

Das Video ist in Kooperation mit den Studenten Melanie Buchinger und Ronja Bleier von der Uni Ansbach entstanden.