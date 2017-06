Kind weg und ausgesperrt: Polizei findet Sohn im Haus

Die Mutter befürchtete, ihr Kind sei in einen nahe gelegenen Weiher gefallen - vor 1 Stunde

ANSBACH - Einen kuriosen Einsatz hatte die Polizei in Ansbach am Montagvormittag. Es begann zunächst mit der Vermisstenmeldung eines Dreijährigen. Am Ende war das Kind wohlauf und die Mutter erleichtert.

Am Montagvormittag teilte eine besorgte Mutter der Polizei Ansbach mit, dass ihr dreijähriger Sohn vor dem Haus mit einer Katze gespielt habe und plötzlich verschwunden war. Die Frau befürchtete, dass ihr Kind in einen nahe gelegenen Weiher gefallen sein könnte.

Als die Streife am Anwesen angekommen war, hatte sich die Mutter vor lauter Aufregung aus dem Haus ausgesperrt. Einer der beiden Polizisten konnte über eine Leiter in ein offenes Dachfenster des Wohnanwesens klettern und so die Haustüre von innen öffnen.

Im Wohnzimmer erwartete den Polizisten und die besorgte Mutter dann eine Überraschung: Der dreijährige Sohn befand sich wohlauf im Zimmer.

