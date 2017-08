Kirchweihbursche zündet 21-Jähriger die Haare an

Aktion des 16-Jährigen sollte nur ein Scherz sein - Frau blieb unverletzt - vor 42 Minuten

PETERSAURACH - Es sollte nur ein Spaß sein, doch dieser hätte böse enden können: Ein Kirchweihbursche hat in Petersaurach einer jungen Frau absichtlich die Haare angezündet. Nun ermittelt die Polizei gegen den 16-Jährigen.

Zu dem Scherz - wie es der 16-Jährige nennt - kam es gegen 1.30 Uhr auf der Kirchweih in Petersaurach. Der junge Mann zündete der Frau absichtlich die Haare an. Diese wurden laut Polizei dabei stark versengt. Verletzungen trug die junge Frau allerdings nicht davon. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Ob weitere Personen beteiligt waren, muss die Polizei in Petersaurach noch klären.

