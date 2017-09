Knapp drei Promille: Schlägerei nach Ansbacher Hochzeit

Streit zwischen zwei erheblich betrunkenen Gästen eskaliert - vor 1 Stunde

ANSBACH - Die Hochzeitsfeier hatten zwei Trunkenbolde in der Nacht auf Sonntag in Ansbach noch halbwegs gut über die Bühne gebracht. Auf dem Nachhauseweg brachen dann allerdings alle Dämme und die Fäuste flogen.

Wie das auf einer Hochzeit eben so üblich ist, tranken zwei Männer auf einer Hochzeit in Ansbach das eine oder andere Glas Sekt - vielleicht auch mal einen Schnaps zwischendurch. Auf dem Nachhauseweg gerieten sie sich dann allerdings in die Haare.

Gegen 3 Uhr nachts waren sie laut Polizei in der Eyber Straße unterwegs und beschimpften sich lautstark. Was zunächst verbal begann, schlug sich kurze Zeit später tatkräftig nieder: Die beiden Ansbacher gingen mit den Fäusten aufeinander los. Anwohner beobachteten die beiden betrunkenen Streithähne und infomierten die Polizei.

Die Beamten trennten die Männer (29 und 32 Jahre alt) voneinander. Verletzt wurde bei den handfesten Streit keiner der beiden. Ein Alkoholtest lieferte schnell eine Erklärung für das aggressive Verhalten: Der Jüngere hatte etwa 1,7, der Ältere knapp 3 Promille im Blut.

Die Polizei ermittelt nun gegen die zwei Männer wegen Körperverletzung.

