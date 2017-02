Kopfnuss für Gast: Rabiater Diskobesucher in Ansbach

ANSBACH - In der Nacht auf Sonntag sorgte in Ansbach ein 23-Jähriger für ordentlich Wirbel in einer Diskothek: Erst gab der Mann einem Gast grundlos eine Kopfnuss, dann ging er auf den Sicherheitsdienstmitarbeiter los. Doch der hatte eine Strategie, um den Mann ruhig zu stellen.

Laut Angaben der Polizei spielte sich der Vorfall in einer Disko im westlichen Stadtteil von Ansbach ab. Wie aus dem Nichts verpasste der 23-Jährige im Raucherbereich einem Gast einen Kopfstoß. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdientes hatte die Szenen beobachtet und griff sofort ein.

Während der Schlichter den jungen Mann vor die Tür setzte, schlug dieser auch auf den Sicherheitsdienst ein. Kurzerhand fesselte man den 23-Jährigen, bis die Polizei schließlich eintraf. Doch dieser drehte jetzt erst richtig auf: Der Mann beleidigte die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, aber auch die beiden Beamten. Ein Alkoholtest ergab, dass der Unruhestifter mit 2 Promille erheblich alkoholisiert war.

Da der 23-Jährige seine Personalien nicht angab, verbrachte er die Nacht in der Arrestzelle der Polizeiinspektion. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Die Ansbacher Polizei sucht noch nach dem Opfer des Kopfstoßes. Zudem werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 09819094121 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

