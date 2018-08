Kurz vorm Ersticken: Katze mit Drahtschlinge um den Hals gefunden

Polizei vermutet einen Tierquäler hinter der Tat - und sucht nach Zeugen - vor 1 Stunde

ANSBACH - Es müssen schreckliche Szenen für die 55-Jährige gewesen sein: Eine Ansbacherin fand Mittwochnacht ihre Katze mit einer Drahtschlinge um den Hals, das Tier kämpfte gegen das Ersticken. Die Polizei vermutet einen Tierquäler hinter der perfiden Tat.

Es fällt schwer, an einen Unfall zu glauben - und auch deshalb hat die Polizei jetzt die Ermittlungen aufgenommen: Eine Ansbacherin fand ihre Katze am Mittwoch gegen 0.30 Uhr mit einer Kupferdrahtschlinge um den Hals. Das Tier kehrte nach Hause zurück, doch die Schlinge war so fest zugezogen, dass es kaum noch atmen konnte.

Die Frau nahm die Schlinge ab, der Katze geht es "weitestgehend wieder gut", teilt die Polizei mit. Die Ermittler vermuten einen Tierquäler hinter der Attacke - doch noch tappen sie im Dunkeln. Es gibt keine Hinweise auf den Täter. "Da die Katze nachts frei umherläuft, lässt sich der Tatort nicht genau eingrenzen", heißt es in einer Pressemitteilung. Hinweise nimmt die Ansbacher Polizei unter der Telefonummer 0981/9094121 an.

