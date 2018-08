Ein Versehen hatte am Freitagmorgen in Ansbach schwerwiegende Folgen: Der Fahrer eines Lastwagens war mit seinem aufgestellten Auflieger losgefahren und hatte vergessen, die Ladefläche wieder horizontal einzuklappen. Nach etwa 400 Metern war das Fahrzeug gegen 3.40 Uhr an die Eisenbahnbrücke gestoßen. Der Auflieger wurde heruntergerissen. Zur Sicherheit wurde der Bahnverkehr für insgesamt 90 Minuten gesperrt. Der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro. © NEWS5 / Haag