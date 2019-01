Medienstudierende erhalten Zertifikat zum Business-Coach

Hochschule Ansbach schafft innovatives Zusatzangebot für Masteranden - vor 22 Minuten

ANSBACH - Business Coaching und Medien passen auf den ersten Blick nicht so ganz zusammen. 13 Studierende des Masterstudiengangs Multimediale Information und Kommunikation (MIK) und ihr Dozent Manfred Krone haben bewiesen, dass diese beiden Felder mehr gemeinsam haben, als angenommen. Nach drei Blockveranstaltungen innerhalb eines Jahres verlieh ihnen daher die Hochschule Ansbach das Zertifikat zum Business-Coach.

Die Studenten des Masterstudiengangs MIK freuen sich über ihre Zertifikate zum Business-Coach. © Alexander Erb



Die Studenten des Masterstudiengangs MIK freuen sich über ihre Zertifikate zum Business-Coach. Foto: Alexander Erb



Zunächst ist der Masterstudiengang für alle Medieninteressierten ausgelegt, die ihre Qualifikationen aus dem Bachelor weiterentwickeln wollen. Mit dieser Prämisse traten auch die 13 Studierenden ihren Master an. Neben den fachlichen Kompetenzen wird darauf geachtet, so praxisnah wie möglich zu arbeiten und jeden Einzelnen auch auf persönlicher Ebene weiter zu bringen. Seminare zu Multimedialem Storytelling, Krisenkommunikation und Projektmanagement sollen noch einmal die fachlichen Kompetenzen vertiefen. Ergänzt werden diese mit Moderationskursen, Rhetorikseminaren und dem Fach Charisma in Führungspositionen, das von Krone geleitet wird. Nachdem der Kurs bei den Teilnehmern sehr gut ankam, entstand die Idee, ein Zusatzangebot zu schaffen, das die Inhalte aus den anderen Fächern aufgreift und erweitert.

Die Studierenden der Hochschule Ansbach präsentieren zum Abschluss der Ausbildung ihr ganz persönliches Coaching-Konzept. © Manfred Krone



Die Studierenden der Hochschule Ansbach präsentieren zum Abschluss der Ausbildung ihr ganz persönliches Coaching-Konzept. Foto: Manfred Krone



Krone entwickelte gemeinsam mit Frau Prof. Renate Hermann, Leiterin des MIK-Studiengangs, ein Konzept, das den Studierenden die Möglichkeit gibt, zusätzlich zum normalen Masterstudium, eine Ausbildung zum Business Coach zu absolvieren. So werden Kompetenzen aus den Bereichen Medien und Wirtschaft miteinander verknüpft. Frau Prof. Ute Ambrosius, Präsidentin der Hochschule Ansbach, begeisterte sich sofort für die Idee und bewilligte den Zusatzkurs. Sie sieht für alle Teilnehmer die Chance, "nicht nur fachlich top ausgebildet zu sein, sondern in allen Bereichen des Lebens auch mit den neu gewonnenen persönlichen Kompetenzen voran zu kommen."

Konzept- und Persönlichkeitsentwicklung

Auch die 13 Studierenden nahmen das Angebot an und lernten so nicht nur im Bereich des Business Coaching neue Wege und Problemlösungsstrategien kennen, sondern entdeckten viele verschiedene Facetten ihrer Persönlichkeit neu. Vor allem das gegenseitige Vertrauen und die offene Haltung der Kursteilnehmer brachten jeden Einzelnen weiter. Um am Ende nun ein Zertifikat in den Händen halten zu können, musste im Verlauf der drei Veranstaltungen neben Coaching-Übungen im TV-Studio auch ein eigenes Coaching-Konzept gestaltetet werden. Krone ist nach dem Abschluss begeistert: "Es war ein unglaubliches Phänomen. Es war kein Coaching-Konzept wie das andere. Der Kurs hatte eine unglaubliche Substanz. Jetzt ist das Tor aufgestoßen und der nächste Kurs steht in den Startlöchern."

Stefanie Engerer & Lukas Winkel