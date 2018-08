Am Dienstagabend ist der Fahrer eines Peugeot kurz vor Burgoberbach (Landkreis Ansbach) mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum geprallt. Eine Person wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt, zwei weitere Insassen leicht.

Bei einem Unfall auf der Autobahn A6 nahe Herrieden ist ein Kleintransporter am Mittwochnachmittag in ein Stauende gekracht. Eine Person wurde leicht verletzt, der Sachschaden liegt bei etwa 38.000 Euro - in Fahrtrichtung Nürnberg hat es sich daraufhin stundenlang gestaut.