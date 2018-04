Mit Flex gegen den Tresor: Einbruch in Ansbacher Laden

Täter richteten Schaden im vierstelligen Bereich an - Zeugen gesucht - vor 58 Minuten

ANSBACH - Sie versuchten, den Tresor mit der Flex zu öffnen: In Ansbach brachen zwischen Donnerstag und Samstag Unbekannte in einen Verbrauchermarkt ein. Der Schaden ist hoch - die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum vom Donnerstag gegen 20.30, bis Samstag gegen 4.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in Ansbach: Unbekannte stiegen in einen Verbrauchermarkt in der Benzstraße ein. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können.

Der oder die Einbrecher stiegen irgendwann im angegebenen Zeitraum in den Markt ein. Dort versuchten sie, im Büro einen Tresor mit einer Flex zu öffnen - dies gelang ihnen jedoch nicht. Trotzdem verursachten die Einbrecher einen hohen Schaden, denn sie entwendeten einen PC und zahlreiche Stangen Zigaretten.

Der Sach- und Entwendungsschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, die Täter konnten unerkannt entkommen.

Die Kripo Ansbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

