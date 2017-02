Nach Ruhestörung: Betrunkener widersetzt sich Polizisten

Beamte rücken wegen Lärmbelästigung gleich zweimal aus - vor 1 Stunde

ANSBACH - Er schlug Türen, hämmerte in seiner Wohnung und schrie herum: Am späten Freitagabend zeigte sich ein 30-Jähriger in Ansbach nach Beschwerden der Nachbarn besonders uneinsichtig. Als er von der Polizei in Gewahrsam genommen sollte, wehrte er sich und verletzte einen Beamten.

Gegen 22.10 Uhr wurde der Polizei die Ruhestörung in dem Mehrfamilienhaus in der Ansbacher Innenstadt mitgeteilt. Bereits zu diesem Zeitpunkt zeigte sich der 30-Jährige unkooperativ und uneinsichtig, wie die Polizei mitteilte. Zunächst war zwar wieder Ruhe eingekehrt, rund 50 Minuten später wurden die Beamten jedoch erneut gerufen. Laut Aussage von Nachbarn ging es nun noch lauter her: Es wurden Türen geschlagen, Möbel verrückt, mit einem Hammer gelärmt und geschrien.

Noch im Beisein der Polizisten kam es zu weiteren Ruhestörungen. Der alkoholisierte Mann verweigerte unter anderem seine Personalienfeststellung - einem freiwilligen Atemalkoholtest stimmte er jedoch zu. Dieser ergab einen Wert von 1,84 Promille.

Nachdem er sich weiter uneinsichtig zeigte und weiterhin Lärm machte, eröffneten ihm die Beamten die Gewahrsamnahme zur Ausnüchterung in der Polizeiinspektion. Aufgrund seines Verhaltens war, so die Beamten, eine Gefährdung nicht auszuschließen, weshalb er gefesselt werden sollte. Der 30-Jährige wehrte sich jedoch dagegen und verletzte einen Polizisten leicht. Der Beamte zog sich eine Schürfwunde zu, blieb aber dienstfähig und musste nicht ärztlich versorgt werden. Ein weiterer Beamter wurde beleidigt.

Schließlich wurde der Mann in der Polizeiinspektion Ansbach ausgenüchtert und konnte in den frühen Morgenstunden wieder entlassen werden. Gegen ihn wurde ein Straf- und Ordnungsverfahren eingeleitet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

fas

Mail an die Redaktion