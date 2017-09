NN-Wanderreporter: Von Windsbach nach Abendberg

Erste Etappe führt Georg Körfgen in den Landkreis Roth - vor 10 Minuten

WINDSBACH/ABENBERG - Zum vorerst letzten Mal übergibt ein Wanderreporter den Staffelstab an seinen Nachfolger. In Windsbach übernimmt Georg Körfgen das Zepter von Johannes Alles. Was der Lokalredakteur auf seiner ersten Etappe erlebt, lesen Sie in unserem Live-Blog.

Bilderstrecke zum Thema Auf den Spuren der Hohenzollern: Wanderreporter widmet sich Windsbach Auf seiner vierten und somit letzten Etappe wühlte Wanderreporter Johannes Alles nochmal in der Vergangenheit. In Heilsbronn besuchte er die Grabstätte der Hohenzollern, einem Adelsgeschlecht, welches ab 1871 die deutschen Kaiser stellte. Danach lautete sein Ziel: Windsbach.



+++ Von Heilsbronn nach Windsbach: Johannes' letzte Etappe zum Nachlesen! +++

