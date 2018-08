Sie kamen mit dem Schrecken davon, das Flugzeug trug allerdings erheblichen Schaden davon: Ein Pilot musste am Sonntagnachmittag kurz nach dem Start auf einem Acker in der Nähe von Ansbach notlanden. Er hatte kurz nach dem Start vom Flugplatz Petersdorf bemerkt, dass die Motorleistung seiner Aquila A210 nicht ausreicht, um den Zweisitzer hochzuziehen. Deswegen entschied er sich für eine Notlandung auf einem Acker. Weil das Vorderrad in der weichen Erde einsank, grub sich die Schnauze des Tiefdeckers allerdings in den Boden - es entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro. Der Pilot und ein Fluggast kamen mit einem Schrecken davon. © NEWS5 / Haag