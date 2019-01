Ohne Licht unterwegs: Radfahrer in Ansbach schwer verletzt

Fahranfängerin erfasste mit ihrem Auto einen 38-jährigen Radler - vor 12 Minuten

ANSBACH - Schwerer Unfall am frühen Samstagabend in Ansbach: Beim Linksabbiegen hat eine 19-Jährige einen entgegenkommenden Radfahrer übersehen. Der Wagen der jungen Frau erfasste den Mann, der mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht wurde.

Gegen 17.30 Uhr kam es an der Kreuzung Schalkhäuser Straße/ Merckstraße zu einem heftigen Unfall: Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem Auto stadtauswärts und lenkte den Wagen dann nach links in die Merckstraße. Dabei übersah die junge Frau offenbar einen 38-Jährigen Radfahrer, der ihr entgegenkam. Laut Polizei war der Radler ohne Licht unterwegs. Mitten auf der Kreuzung kollidierte das Auto mit dem Fahrrad, der Mann wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und stürzte anschließend zu Boden. Der 38-Jährige war laut Polizei vor Ort zwar ansprechbar, doch er zog sich bei dem Unfall eine schwere Kopfverletzung zu. Er wurde rasch durch den Rettungsdienst in das Klinikum Ansbach gebracht.

Am Rad des Mannes entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro, der Sachschaden am Auto der Fahranfängerin beläuft sich auf rund 5000 Euro.

