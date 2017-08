Person verletzt: Vollbrand einer Scheune in Weidenbach

Feuer drohte auf Wohnhaus überzugreifen - 170 Einsatzkräfte vor Ort - vor 1 Stunde

WEIDENBACH - In einem Ortsteil von Weidenbach (Landkreis Ansbach) kam es am Montagabend zum Vollbrand einer Scheune. Der Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Das Feuer in Kolmschneidbach wurde der Einsatzzentrale um 17.15 Uhr gemeldet. Die Flammen hätten auf das nebenstehende Wohnhaus übergreifen können, die Feuerwehren waren mit etwa 170 Einsatzkräften vor Ort.

Der Grund für den Vollbrand ist noch unklar, die Ermittlungen laufen derzeit. In der Scheune haben sich keine Tiere aufgehalten, sie "war zur Hälfte mit Hackschnitzeln gefüllt und die darin befindliche Heizungsanlage wurde durch das Feuer vollständig zerstört", heißt es im Polizeibericht.

