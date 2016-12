Pkw-Fahrer kracht gegen Baum und wird schwer verletzt

ARBERG - Ein 31-Jähriger ist Mittwochmittag in Arberg mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Dabei wurde er schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 31-Jähriger Renault-Fahrer kam Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr in einem Waldstück in Arberg von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Er war auf der Kreisstraße von Bechhofen kommend in Richtung Großlellenfeld unterwegs.

Bei dem Aufprall wurde der Fahrer, der alleine im Auto saß, schwer verletzt und ins Krankenhaus Gunzenhausen gebracht. Der Schaden am Renault beläuft sich auf 3000 Euro.

