Polizei kapituliert vor Pfefferwolke in Ansbacher Wohnung

Paar schien Reizgas nichts anzuhaben - Ermittlungen wegen Körperverletzung - vor 1 Stunde

ANSBACH - Einen ungewöhnlichen Einsatz erlebten Polizeibeamte am Samstagabend in Ansbach. Ein Paar war im Streit aneinandergeraten, die Frau versprühte daraufhin Pfefferspray. Die Polizei konnte die Wohnung aufgrund der Pfefferwolke nicht betreten. Den Streithähnen schien das scharfe Spray nichts anhaben zu können.

Gegen 20 Uhr stritten sich in der Oberhäuser Straße ein 39-Jähriger und seine 44-jährige Lebenspartnerin. Die zwei Streithähne griffen sich dabei auch gegenseitig an. Im Laufe der Auseinandersetzung zog die Frau ein Pfefferspray und sprühte in Richtung ihres Partners. Infolge der Attacke wurde nach Angaben der Polizei keine Personen verletzt.

Die Anwesenden, darunter auch eine Bekannte des Paares, schienen immun gegen das Pfefferspray zu sein. Sie "hielten sich unbeschwert in der Wohnung auf", teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Polizeibeamten konnten die Wohnung hingegen nicht betreten. Die Pfefferwolke war für die Polizisten zu intensiv. Gegen das Paar ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung.

dpa