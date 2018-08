Radfieber: Mountainbike-Szene in Franken

Webreportage über eine Sportart, die sich extrem facettenreich zeigt - vor 51 Minuten

ANSBACH/NÜRNBERG - Ob Profisportler, Hobby-Biker oder blutiger Anfänger – beim Mountainbiken kommt Jeder auf seine Kosten. Laura Schäfer und Lena Bauer von der Hochschule Ansbach stellen die abgefahrene Sportart vor.

Ausgedehnte Wälder, gewundene Täler, stolze Gipfel und malerische Ausblicke – Mountainbiken bietet eine enorme Bandbreite an Möglichkeiten. Nicht umsonst ist die actionreiche Zweirad-Fahrt beliebter denn je in der Region. Wer die Sportart für sich entdeckt, erlebt vor allem Eines: pure Freiheit. Laura Schäfer und Lena Bauer haben sich in der Mountainbike-Szene in Franken umgesehen und in ihrer Webreportage hinter die Kulissen geschaut.

(Sollten Sie die Webreportage nicht sehen, dann klicken Sie bitte hier.)

Weitere interessante Webreportagen finden Sie unter: www.nordbayern.de/crossmedia