Raub in Ansbacher Spielbank: Verdächtiger geschnappt

Mutmaßlicher Täter wurde noch in derselben Nacht festgenommen - vor 1 Stunde

ANSBACH - Ein 23-Jähriger steht im dringenden Verdacht, am Samstagabend eine Handtasche in einer Ansbacher Spielhalle geraubt zu haben. Durch die Angaben einer Angestellten konnte er noch in derselben Nacht festgenommen werden.

Der Mann hatte sich zunächst als Gast in der Spielbank aufgehalten, ehe er gegen 23.45 Uhr eine 52-jährige Angestellte körperlich dazu zwang, die Kasse öffnen. Die Frau konnte sich jedoch befreien.

Darauf griff er nach der Handtasche der Beschäftigten und flüchtete. Die Polizei leitete eine sofortige Fahndung in der näheren Umgebung der Spielbank ein, welche jedoch ergebnislos verlief.

In den Morgenstunden des Sonntags konnte der 23-Jährige Tatverdächtige durch die Angaben der Angestellten ermittelt und an seinem Wohnort festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag. Er soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

semb