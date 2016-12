Schock für die Insassen eines Wohnwagengespanns am Sonntagmittag auf der A6. Während der Fahrt zwischen der Anschlussstelle Aurach und der Rastanlage Frankenhöhe schlugen plötzlich Flammen aus dem Motorraum der Mercedes B-Klasse. Die Insassen konnten sich gerade noch aus dem Fahrzeug retten und den Wohnanhänger abkuppeln.

In frühen Morgenstunden kollidierten am Sonntag zwei Autos auf der Bundesstraße 13 bei Lehrberg im Landkreis Ansbach frontal. Für einen Insassen kam jede Hilfe zu spät, er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.