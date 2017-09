Schafskadaver auf Spazierweg in Ansbach deponiert

Die Schlachtabfälle befanden sich auf einem beliebten Reit- und Spazierweg - vor 19 Minuten

ANSBACH - Einer Jagdpächterin bot sich am Montagnachmittag ein unerfreulicher Anblick: Im Bereich Pfaffenbuck entdeckte sie Schlachtabfälle von drei Schafskadavern, die dort gut sichtbar abgelegt wurden.

Der Feldweg im Bereich Pfaffenbuck am Wald Richtung Urlas zählt laut der Ansbacher Polizei als beliebter Reit-und Spazierweg. Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr bot sich dort der Jagdpächterin eines Gebietes in Hennenbach jedoch ein unerfreulicher Anblick: Ein Unbekannter hatte Schlachtabfälle von drei Schafskadavern auf dem Wegstück abgelegt. Die Reste der Tiere wurden weder abgedeckt, noch vergraben.

Die Polizei Ansbach hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Tel.Nr. 0981/9094-121 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.