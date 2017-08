Am Montag, gegen 17.15 Uhr, geriet eine Scheune in einem Ortsteil von Weidenbach (Landkreis Ansbach) in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren waren mit rund 170 Einsatzkräften vor Ort, denn die Flammen hätten auf das nebenstehende Wohnhaus übergreifen könnte. Eine Bewohnerin wurde dabei leicht verletzt, der Schaden liegt wohl im sechsstelligen Bereich. © NEWS5 / Haag