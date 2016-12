Schuppen-Inhalt brannte in Oberschönbronn bei Ansbach

Schreck zu Weihnachten: Wohl eine Heizung und gelagertes Holz brannten - vor 1 Stunde

FEUCHTWANGEN - Am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertags hat es im Herriedener Ortsteil Oberschönbronn gebrannt. Eine Anwohnerin wurde leicht verletzt.

Die Feuerwehr konnte bei dem Brand Schlimmeres verhindern. Foto: NEWS5 / Frohna



Der Brand war am Nachmittag in einem Anbauschuppen eines Gebäudekomplexes in Oberschönbronn im Landkreis Ansbach ausgebrochen. Die fünf Bewohner bemerkten gegen 13.45 Uhr, dass Rauch aus dem Schuppen kam und alaermierten die Feuerwehr.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften konnten das Feuer schnell löschen, der Schuppen blieb erhalten, das Feuer griff nicht auf das nebenliegende Wohnhaus und die Scheune über. Im Schuppen befindet sich der Pufferspeicher der Heizung, außerdem lagert dort Holz. Die Brandursache ist noch unklar. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf mehrere tausend Euro.

