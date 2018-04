Sexuelle Attacke: Mann überfällt Frau im Ansbacher Hofgarten

20-Jähriger rang Spaziergängerin zu Boden und fing an sie zu begrapschen - vor 1 Stunde

ANSBACH - Am Mittwochabend ist eine Frau von im Ansbacher Hofgarten von einem jungen Mann sexuell belästigt worden. Der Täter wurde gewalttätig - hatte aber wohl nicht mit der Gegenwehr seines Opfers gerechnet.

Der 20-Jährige hatte die Frau laut Polizei am Abend gegen 22.30 Uhr im Ansbacher Hofgarten verfolgt und mehrmals angesprochen. Als sie nicht reagierte, rang er sie zu Boden und fing an, sie unsittlich zu berühren. Die Frau wehrte sich allerdings heftig und schaffte es, mit ihrer Gegenwehr und lauten Schreien den Mann so zu verunsichern, dass er schließlich flüchtete. Die Frau blieb unverletzt.

Eine Zeuge, der den Angriff beobachtet hatte, rief die Polizei. Eine Streife nahm den 20-Jährigen kurz darauf vor einer nahegelegenen Gemeinschaftsunterkunft fest - die Frau hatte ihn genau beschreiben können. Das Amtsgericht Ansbach hat Haftbefehl erlassen, er er sitzt nun in Untersuchungshaft.

