Streetfood-Markt in Ansbach: Frische Burger und Barbecue

ANSBACH - Abwechslungsreiche Burger oder spanische Paella: Die kreative Küche an den Ständen lockten die Besucher zum zweiten Streetfood-Markt in Ansbach. Der stand unter dem Motto "Lecker und lässig“. Was es hier alles gibt.

Vital oder klassisch: Jeder Besucher kann selbst zwischen verschiedenen Geschmacksrichtungen bei den frischen Burgern wählen. Foto: Ansbach Inside



Am Sonntag rollten die Foodtrucks in Ansbach zum zweiten Streetfood-Markt an und zogen so manchen Feinschmecker und Genießer an, denn im Mittelpunkt stand vor allem eins: Kulinarische Genüsse, die man sich ansonsten nicht auf der Zunge zergehen lässt.

Frische Burger mit Pulled Pork, Angus-Beef-Burger, vegane Gerichte, typisch amerikanisches Barbeque, spanische Paella oder Spiralkartoffeln mit hausgemachtem Sauerrahm: Die Auswahl an den 30 Ständen war groß.

Letzlich ist der Markt auch ein Wettbewerb unter den Standbetreibern selbst: Schließlich entscheiden die Besucher am Ende selbst, was sie essen möchten. Klar, dass da auch der Geruch und die kreative Präsentation der Gerichte eine wichtige Rolle spielt, aber am Ende zählt nur eins: Hauptsache es schmeckt.

Ärger gab es jedoch im Vorfeld. Das Bayerische Verwaltungsgericht untersagte der Stadt einen verkaufsoffenen Sonntag - ein Beschluss, der Signalwirkung für andere Kommunen in der Region haben könnte. Es sei unverhältnismäßig wegen eines "Street Food Festival", das nur auf einzelnen Plätzen der Altstadt stattfinde, alle Läden in der gesamten Stadt die Öffnung zu erlauben.

