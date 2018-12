Streit eskaliert: Männer prügeln sich vor Ansbacher Schnellrestaurant

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung - eine Person flüchtig - vor 1 Stunde

ANSBACH - In den frühen Morgenstunden musste die Polizei wegen einer Rauferei vor einem Ansbacher Schnellrestaurant anrücken. Fünf junge Männer waren in Streit geraten. Die Folgen waren Schmerzen an der Schulter und eine aufgeplatzte Lippe.

Gegen 4.30 Uhr rückten die Polizisten bei einem Schnellrestaurant in der Residenzstraße an. Dort waren fünf Männer in eine Rauferei verwickelt. Die Beteiligten gerieten zuerst verbal in Streit. In der Folge kam es zu einem Gerangel, bei dem zwei der Männer zu Boden gingen und sich dort weiter prügelten. Zwei Personen wurden bei der Rauferei leicht verletzt und trugen Schmerzen an der Schulter und eine aufgeplatzte Lippe davon.

Beim Eintreffen der Streife war ein Mann bereits geflüchtet. Die anderen vier Personen im Alter zwischen 18 und 29 Jahren waren zum Zeitpunkt des Vorfalls alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab Promillewerte zwischen 0,4 und 1,52. Die Polizei ermittelt derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung.

evo