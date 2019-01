Streit in Ansbach eskaliert: Frau bewirft Nachbar mit Nudelglas

Polizei musste ausrücken, um die Streithähne zu bändigen - vor 18 Minuten

ANSBACH - Ein rein verbaler Streit war einer Frau in Ansbach offensichtlich nicht genug: Sie rüstete sich mit einem Nudelglas aus und bewarf damit ihren Nachbarn. Nun ermittelt die Polizei.

Am Samstag kam es gegen 19.20 Uhr zu einem verbalen Streit unter zwei Anwohnern eines Mehrfamilienhauses in Ansbach. Als es einer Frau genug wurde, ging sie zurück in ihre Wohnung in der zweiten Etage, wo sie sich mit einem Nudelglas bewaffnete.

Schließlich stieg die Frau auf den Balkon und warf das Glas in die Richtung ihres Nachbarn auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Sie verfehlte aber: Das Nudelglas zersprang etwa fünf Meter vor dem Mann auf der Straße. Verletzt wurde laut Angaben der Polizei niemand. Die Beamten haben ein Strafverfahren eingeleitet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm