Bei einem Unfall auf der Autobahn A6 nahe Herrieden ist ein Kleintransporter am Mittwochnachmittag in ein Stauende gekracht. Eine Person wurde leicht verletzt, der Sachschaden liegt bei etwa 38.000 Euro - in Fahrtrichtung Nürnberg hat es sich daraufhin stundenlang gestaut. © NEWS5 / Haag