Am Sonntagmorgen kam auf der A6 zwischen Ansbach und Lichtenau ein 71-Jähriger mit seinem Citroen von der Fahrbahn ab - der Wagen überschlug sich im Anschluss mehrfach und blieb im Grünstreifen liegen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Die A6 in Richtung Nürnberg musste zeitweise gesperrt werden, der Rückstau war mehrere Kilometer lang.