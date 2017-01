Totalschaden: Beim Driften in Seecontainer gekracht

ANSBACH - Oft lassen sich Fahrer auf schneebedeckten Parkplätzen zum Driften verleiten - allerdings lässt sich bei dem Fahrmanöver schnell die Kontrolle über das Auto verlieren. Ein 20-Jähriger krachte am späten Samstagabend so in einen Seecontainer.

Gegen 23.10 Uhr fuhr er mit seinem Audi auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Rettistraße und setzte dann zum Driften an, er verlor die Kontrolle und schleuderte gegen einen abgestellten Seecontainer. Glück für den jungen Mann: Er konnte ohne Verletzungen aus dem Wagen aussteigen. An seinem Audi entstand allerdings ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Seecontainer erlitt lediglich einen Schaden von knapp 200 Euro.

