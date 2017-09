Transporter fährt auf 40-Tonner auf: Fahrer stirbt auf A6

NEUENDETTELSAU - Ein Fahrspurenwechsel mit verhängnisvollen Folgen: Auf der A6 zwischen Neuendettelsau und Schwabach starb am frühen Donnerstagabend ein Transporterfahrer. Mit seinem Fiat war er zuvor auf einen im Stau stehenden Lastwagen aufgefahren.

Die Front des Transporters ist völlig demoliert. © ToMa/Reitmayer



Wohl wegen des Staus wollte der Fahrer des Transporters auf die rechte Fahrspur wechseln, übersah dabei aber einen Lastwagen, der bereits stand. Mit seinem Fiat krachte er in den 40-Tonner, das Fahrzeug wurde dabei komplett demoliert. Der Mann, der nach Polizeiangaben bislang noch nicht identifiziert werden konnte, wurde in seinem Führerhaus einklemmt. "Er konnte nur noch tot geborgen werden", heißt es in einer Pressemitteilung. Von weiteren Verletzten sei nichts bekannt.

Die Unfallstelle ist derzeit (Stand 19.30 Uhr) komplett abgeriegelt, der Verkehr rund um die Anschlussstelle Neuendettelsau in Fahrtrichtung Nürnberg steht still. Ein Helikopter landete auf der A6. Um Schaulustige vom Gaffen abzuhalten, stellte die Polizei neue Sichtschutzzäune auf. Ein Gutachter, den die Staatsanwaltschaft an die Unfallstelle berief, soll jetzt den genauen Hergang rekonstruieren.

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Problemen mit der Rettungsgasse. Die Polizei hebt hervor: Diesmal war das anders. Die Retter konnten völlig problemlos an die Unfallstelle vorrücken, sagt der Einsatzleiter der Feuchter Verkehrspolizei.

