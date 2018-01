Übergelaufener Dombach sorgt für Hochwasser in Ansbach

Rettungskräfte die ganze Nacht im Einsatz - etwa 50 Einsatzstellen - vor 47 Minuten

ANSBACH - Land unter in Ansbach: Wegen starker Regenfälle ist der Dombach in der Nacht zum Freitag übergelaufen. Ganze Straßen standen unter Wasser, auch Keller und Grundstücke hat das Wasser in Mitleidenschaft gezogen. Die Stadt Ansbach spricht von einem "Großschadensereignis".

Bilderstrecke zum Thema Land unter: Dombach setzt Ansbacher Straßen unter Wasser Starker Regen am Donnerstagabend und ohnehin schon gut gefüllt Bachläufe: Das war zu viel für die Natur rund um Ansbach. Der Dombach lief über und setzte ganze Straßen unter Wasser. Die Hilfskräfte hatten mit mehr als 150 Unwettereinsätzen einiges zu tun - wie sich die Pegelstände in den nächsten Stunden und Tagen entwickeln ist noch nicht absehbar.



ama