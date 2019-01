Unfall bei Ansbach: 23-Jährige lebensgefährlich verletzt

VW Golf kollidierte frontal mit Audi - Unfallursache unklar - vor 24 Minuten

KAMMERFORST - Auf der Verbindungsstraße zwischen Kammerforst und Grüb (Landkreis Ansbach) kollidierten am Sonntag ein VW Golf und ein Audi in einem Waldstück. Die Golf-Fahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Zwei Autos, ein Golf und ein Audi, kollidierten auf einer Verbindungsstraße bei Ansbach frontal. © NEWS5 / Haag



Zwei Autos, ein Golf und ein Audi, kollidierten auf einer Verbindungsstraße bei Ansbach frontal. Foto: NEWS5 / Haag



Wie ein Sprecher der Polizei Mittelfranken mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonntag kurz nach 10 Uhr. In einem Waldstück geriet die 23-Jährige mit ihrem VW Golf auf der Verbindungsstraße zwischen Kammerforst und dem Weihenzeller Ortsteil Grüb ins Schleudern. Der Wagen kam auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Audi kollidierte. Der VW Golf wurde darauf nach rechts in den Graben geschleudert, der Audi nach links. Die Golffahrerin erlitt durch den Aufprall lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 23-jährige Fahrerin des Audi und ihr 28-jähriger Beifahrer kamen jeweils mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Nach Informationen von News5 war die Wucht des Aufpralls sehr groß, der Motorblock eines Wagens soll herausgerissen worden sein.

Warum die Fahrzeuge zusammenprallten ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zur Klärung der Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft Ansbach einen Gutachter hinzugezogen. Am Golf entstand ein Totalschaden von 3000 Euro, der Sachschaden am Audi beträgt 25.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße bis etwa 13.30 Uhr komplett gesperrt werden. Gegen die 23-jährige Fahrerin des VW Golf wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Bilderstrecke zum Thema Frontalkollision bei Ansbach: 23-Jährige lebensgefährlich verletzt Am Sonntagvormittag ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen Kammerforst und Grüb im Landkreis Ansbach ein schwerer Unfall: Ein VW Golf war in einem Waldstück aus noch ungeklärter Ursache mit einem Audi kollidiert. Die 23-Jährige Golffahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Audi wurden nur leicht verletzt.



Dieser Artikel wurde am Sonntag gegen 16.32 Uhr aktualisiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tok