Zwischen den Anschlussstellen Herrieden und Aurrach bei Ansbach kam am Samstagmorgen ein Transporter von der Fahrbahn ab. Er fuhr auf ein Räumfahrzeug auf, dessen Fahrer leicht verletzt wurde. Der Fahrer des Transporters und der Beifahrer wurden schwer verletzt. Die Unfallursache ist unklar.

Am Sonntagvormittag ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen Kammerforst und Grüb im Landkreis Ansbach ein schwerer Unfall: Ein VW Golf war in einem Waldstück aus noch ungeklärter Ursache mit einem Audi kollidiert. Die 23-Jährige Golffahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Audi wurden nur leicht verletzt.