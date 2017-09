Unfall in Sinbronn: Mann mit ätzender Flüssigkeit bespritzt

Zehn Liter Lauge bei Unfall auf Firmengelände ausgetreten - vor 1 Stunde

SINBRONN - Etwa 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber waren am Mittwoch in Sinbronn (Landkreis Ansbach) im Einsatz: Bei einem Betriebsunfall im Industriegebiet wurde ein Facharbeiter mit ätzender Lauge bespritzt.

Großeinsatz in Sinbronn: Etwa 120 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz, um eine weitere Gefahr durch die Säure zu verhindern. © NEWS5 / Goppelt

Für einen 56-jährigen Facharbeiter einer Firma im Sinbronner Industriegebiet im Landkreis Ansbach musste am Mittwoch gegen 11.25 Uhr der Rettungsdienst alarmiert werden: Laut Polizei war der Mann im Bereich Galvanik damit beschäftigt, Bohrlöcher in der Betondecke abzustützen. Aus bisher unbekannten Gründen geriet ein Schlauch aus seinem Verbindungsstück, auch Muffe genannt, woraufhin ihm gebrauchte Reinigungsflüssigkeit über den Kopf spritzte.

