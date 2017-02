Verspätungen bei der Bahn zwischen Ansbach und Nürnberg

ANSBACH/NÜRNBERG - Wegen Bauarbeiten an einer Bahnbrücke in Schweinau kommt es bis Sonntagnacht zu Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Ansbach und Nürnberg. Die S4 braucht etwa 15 Minuten länger, schlimmer trifft es Pendler, die mit dem Regionalexpress oder dem Intercity fahren.

S-Bahn der Linie S4 oder S 4 am Bahnhof in Ansbach Foto: Vincent Halang



Wer von Ansbach nach Nürnberg mit dem Zug pendelt, muss in dieser Woche mit Verzögerungen rechnen. Weil in Schweinau an einer Bahnbrücke gebaut wird, können die S-Bahnen teilweise nur bis zum dortigen Bahnhof verkehren, teilte die Bahn mit.

Das heißt: Fahrgäste, die bis zum Hauptbahnhof weiterfahren wollen, müssen in Schweinau in die U-Bahn umsteigen. Nach Angaben der Deutschen Bahn verlängert sich die Fahrtzeit dadurch um fünf Minuten.

Größere Auswirkungen haben die Bauarbeiten auf den Regionalexpress und den Intercity.

Züge, die von Ansbach nach Nürnberg fahren, werden am Bahnhof Schweinau vorbeigeleitet und erreichen den Nürnberger Hauptbahnhof dann von der anderen Seite. Weil die Züge dann einen längeren Weg zurücklegen, müssen die Pendler mit mehr als einer halben Stunde Verspätung rechnen. Wie die Bahn mitteilt, dauern die Bauarbeiten in Schweinau noch bis Sonntagmorgen um 2 Uhr.

