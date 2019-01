Von Lieferwagen gerammt: Rennradfahrer in Lebensgefahr

Hintergründe sind noch unklar - Rettungshelikopter ist im Einsatz - vor 42 Minuten

UNTERSCHWANING - Bei einem schweren Unfall im Landkreis Ansbach wurde am Donnerstagnachmittag ein Rennradfahrer lebensgefährlich verletzt. Auf der Unterschwaninger Umgehungsstraße kollidierte er mit einem Lieferwagen. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Die Spuren des Unfalls auf der Unterschwaninger Umgehungsstraße sind klar zu erkennen. Foto: News5/Goppelt



Die Front des Lieferwagens ist verdellt, die Stoßstange teils abgerissen: Die Spuren an dem Fahrzeug lassen erahnen, wie heftig der Aufprall gewesen sein muss. Auf der Unterschwaninger Umgehungsstraße im Landkreis Ansbach erfasste am frühen Donnerstagnachmittag ein Transporterfahrer einen Mann auf einem Rennrad. Er wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Helikopter in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der genaue Hergang ist laut einem Polizei-Sprecher derzeit noch unklar.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

