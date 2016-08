Wassertrüdingen: Zwei Personen nach Crash in Lebensgefahr

WASSERTRÜDINGEN - Bei einem Frontalzusammenstoß eines Pkw und eines Kleintransporters auf der Staatsstraße 2221 bei Wassertrüdingen (Landkreis Ansbach) sind am Montag drei Menschen verletzt worden. Zwei Personen schweben in Lebensgefahr.

Warum der Pkw auf die Gegenfahrbahn kam, ist noch ungeklärt. Foto: News5



Am Montagnachmittag geriet ein Pkw auf der Staatsstraße 2221 aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und krachte frontal in einen Kleintransporter, der in die Gegenrichtung unterwegs war.

Dabei wurden zwei Menschen lebensgefährlich verletzt, eine weitere Person zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Die Verletzten wurden mit zwei Hubschraubern und einem Rettungswagen in nahe gelegene Kliniken gebracht.

Die Staatsstraße wurde zur Unfallaufnahme und Untersuchung durch einen Gutachter komplett gesperrt. Erst im Laufe des Abends soll sie nach Polizeiangaben wieder für den Verkehr freigegeben werden.

