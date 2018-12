Windsbacher Knabenchor verunglückt nach Auftritt auf A6

ANSBACH/LICHTENAU - Sie hatten eine lange Konzertreise hinter sich, waren fast zu Hause angekommen. Doch kurz bevor der Knabenchor am Sonntagabend Windsbach erreichte, nahm die Heimfahrt ein jähes Ende. Einer der Busse der Gruppe kam auf der Autobahn nahe Ansbach von der Straße ab und prallte frontal gegen ein Verkehrsschild.

Der Bus des Knabenchors wurde bei dem Unfall stark beschädigt, bis auf den Fahrer blieben die Insassen allerdings unverletzt. Foto: NEWS5 / Haag



Der Knabenchor, dem momentan etwa 130 Jungen angehören, war am Wochenende auf Gastspielreise im niederländischen Eindhoven und hatten dort im Muziekgebouw ein Konzert gegeben. Für die Rückreise teilten sich die Mitglieder des Chors wie üblich auf zwei Busse auf und traten die Heimreise an. Kurz nach 17 Uhr passierte dann das Unglück: Einer der Reisebusse kam auf der A6 zwischen Ansbach und Lichtenau von der Fahrbahn ab, prallte nach etwa drei Metern gegen ein Verkehrsschild und blieb dann neben der Autobahn liegen.

Jugendliche mit Ersatzbus nach Hause gebracht

In dem Bus saßen zum Zeitpunkt des Unfalls die "Älteren", also die Bässe und Tenöre des Chors, alles Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. "Niemandem ist etwas passiert, inzwischen sind alle wieder zuhause", teilte eine erleichterte Claudia Brinker, die Konzertmanagerin des Chors, am Abend auf Anfrage von nordbayern.de mit. Laut Polizei wurde bei dem Unfall nur der Busfahrer leicht am Ohr verletzt.

Warum der Bus von der Fahrbahn abkam, ist noch nicht geklärt. Die A6 war etwa drei Stunden lang wegen der Bergungsarbeiten auf der rechten Spur gesperrt, der Verkehr staute sich wegen kurzer Vollsperrungen immer wieder. Die Chormitglieder wurden nach einer knappen dreiviertel Stunde mit einem Ersatzbus von der Unfallstelle abgeholt und nach Hause gebracht.

Trotz des Zwischenfalls hält der Knabenchor an seinem straffen Konzertprogramm fest: Der nächste Auftritt in der Nürnberger Friedenskirche, wo die Sänger am Montagabend um 19.30 Uhr auftreten, findet wie geplant statt.

Julia Ruhnau nordbayern.de E-Mail