Zehn Jahre danach: Lehrberg und der große Knall

Verheerende Gasexplosion beschäftigt den Ort im Landkreis Ansbach noch immer - vor 57 Minuten

LEHRBERG - Vor genau zehn Jahren, am 22. September 2006, explodierte mitten in Lehrberg, Landkreis Ansbach, ein Flüssiggastank. Sechs Menschen starben, rund ein Dutzend erlitten teils schwere Verletzungen. Im Ortskern klafft immer noch eine Baulücke. Wir erzählen das Unglück in Bildern nach.

nn

Mail an die Redaktion