Zeugen gesucht: Einbruchserie in Ansbacher Innenstadt

Unbekannte klauten in einer Gaststätte und einem Lebensmittelgeschäft - vor 13 Minuten

ANSBACH - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren Einbrecher in der Ansbacher Innenstadt unterwegs. Die Unbekannten versuchten die Türen mehrerer Geschäfte aufzuhebeln, bei einer Gaststätte und einem Supermarkt gelang es ihnen schließlich.

Laut Angaben der Polizei machten sich die Unbekannten im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Dienstag und 9 Uhr am Mittwoch an mehreren Geschäften in der Stadt zu schaffen. In der Endresstraße, der Maximilianstraße und am Martin-Luther-Platz versuchten die Einbrecher die Eingangstüren aufzuhebeln - jedoch erfolglos. An den Türen hinterließen die Täter aber dennoch einen Sachschaden von rund 2000 Euro.

Die Tür einer Gaststätte am Martin-Luther-Platz hielt den Einbrechern nicht stand: In den Räumen des Lokals brachen die Unbekannten einen Geldspielautomaten auf und entwendeten Bargeld. In einem Lebensmittelladen in der Platenstraße griffen die Unbekannten in die Kasse und klauten einige Hundert Euro Wechselgeld. Hier entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Die Ansbacher Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 091121123333 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

