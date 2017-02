Zigaretten im Wert von 1,2 Millionen Euro entwendet

ANSBACH - Dreiste Diebe haben am selben Ort gleich zweimal zugeschlagen. Die Unbekannten hatten bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag einen verplombten Lkw am Parkplatz Geisberg Nord aufgebrochen und Zigaretten im Wert von 18.000 Euro gestohlen. In der darauffolgenden Nacht schon folgte der nächste Diebeszug.

Nach dem verlustreichen Diebstahl in der Nacht zum Dienstag wurde der Sattelzug zum Hauptzollamt Ansbach am Autohof in der Vetterstraße gefahren, abgestellt und dort neu verplombt. In der darauffolgenden Nacht, während der Fahrer im Führerhaus schlief, wurde der Auflieger wieder von Unbekannten geöffnet und alle Paletten mit Zigaretten im Wert von ca. 1,2 Millionen Euro entwendet.

Die Polizei vermutet, dass das Diebesgut vermutlich mit einem größeren Lkw abtransportiert wurde.

Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet um Hinweise vor allem über verdächtige Fahrzeuge oder verdächtige Umladetätigkeiten zur Nachtzeit am Autohof Ansbach an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

